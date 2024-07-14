Doğa Parkı’ndaki Hayvanların Buzlu Kokteyl Keyfi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı sakinleri için, buzlu meyveyle serinleme dönemi başladı. Yetkililer, her yıl yaz aylarının kavurucu sıcağından Doğa Parkı sakinlerini korumak için bir beslenme rutini oluşturarak, çeşitli meyvelerden oluşan buzlu kokteyller hazırlıyor.

Bu yıl da içerisinde muz, kiraz, üzüm, karpuz, şeftali, kayısı, kuru incir, kavun gibi meyvelerin yer aldığı buzlu meyve kokteylleri, günün belirli saatlerinde veriliyor.

Buzlu meyveler lemur, maymun, babun ve midilli gibi beslenme rutininde yer alabilen türlere verilirken kurt, kaplan, aslan, ayı gibi türler de yağmurlama sistemi ile yukarıdan verilen suyla serinletiliyor. Suyla arası daha iyi olan türler ise gün içerisinde hortumla yıkanarak serinlemeleri sağlanıyor.

“ONLARA HEM ENERJİ VERECEK HEM DE SERİNLETECEK MEYVELER KULLANIYORUZ”

Tarsus Doğa Parkında biyolog olarak görev alan Yılmaz Ölmez, yaz mevsimin gelmesiyle birlikte Doğa Parkının sakinlerini serinletmeye yönelik uygulamaların başladığını belirtti. Hayvanlara buzlu meyveler vererek serinletmeye çalıştıklarını aktaran Ölmez, “Buzlu kokteyllerde kiraz, üzüm, kuru incir, karpuz, kavun ve kayısı gibi hem şekerli, hem enerji verecek hem de serinletecek meyveler kullanıyoruz. Buzlu meyveleri primatlara, maymunlara, lemurlara ve midilli atlarımıza veriyoruz” dedi.

Hayvanları buzlu meyvelerin yanı sıra farklı yöntemlerle de serinletmeye çalıştıklarını söyleyen Ölmez, “Buzlu meyvenin haricinde, hepsinin kafeslerinin içerisinde havuzları mevcut. Suyu sürekli serin tutarak, havuzlara girip serinlemelerini sağlıyoruz. Ayrıca yukarıdan yağmurlama sistemi ile de hayvanlarımızı serinletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



Hayvanların artık bakıcılarıyla aile gibi olduklarını ve serinleme, yemek, temizlik gibi saatleri bildiklerini de kaydeden Ölmez, “Bakıcılarımız da onlara şefkatle yaklaştıkları için hayvanlar artık bakıcılarını görür görmez onlara doğru yöneliyorlar. Çünkü beslenme saatinin geldiğini anlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA