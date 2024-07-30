Dereye Zehir Boşaltan İki Firmaya Milyonluk Ceza

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et üretiminin önde firmalarının zehirli atıklarını, tesislerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları tespit edildi.

Zehirli atıkları dereye boşalttıkları görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan 2 firmaya arıtmayı çalıştırmamaktan tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ayrıca 2 firma hakkında 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: DHA