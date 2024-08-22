Büyükçekmece'de Deniz Kahverengiye Döndü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde denize girmek için kullanılan plaj vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Kanaldan denize karışan kirli su kahverengiye döndü.

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Büyükçekmece'de Deniz Kahverengiye Döndü

İstanbul Büyükçekmece’de her gün yüzlerce vatandaşın denize girmek için kullandığı halk plajı, iddiaya göre kanaldan karışan kirli su nedeniyle kahverengiye büründü. Suyun yüzülmez halde olduğunu gören vatandaşlar evine dönerken, deniz havadan görüntülendi.

Büyükçekmece'de Deniz Kahverengiye Döndü - Resim : 1

Marmara Denizi'nin Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan halk plajında öğle vakitlerinde yüzmek için gelenler kahverengi bir suyla karşılaştı. İddiaya göre, yağmur suyu kanalında akan kirli su, karıştığı denizi kahverengiye döndürdü. Yüzmek için gelenler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Yüzmeye gelenlerin bir kısmı evine dönerken kimisi de yakınlardaki başka plajlara gitmeyi tercih etti. Kahverengiye dönen deniz, havadan görüntülendi.

'SABAH GELDİĞİMDE BÖYLE DEĞİLDİ'

Şişli'den Büyükçekmece'ye yüzmek için geldiğini söyleyen Doruk Yalçın, “Ben buraya Şişli’den geldim arkadaşımın evine, bir günlük tatil yapmaya. O da beni bugün yüzmeye davet etmişti ama sabah geldiğimde böyle değildi bir eve gittik hazırlandık derken bir baktık su çok kötü oldu. Biz de bugün girmeyi düşünmüyoruz yani girersek biraz daha ilerden gireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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