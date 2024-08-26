Aydın'da Yeni Keşfedildi, Yok Olmak Üzere!
Aydın'ın Söke ilçesindeki Latmos Antik Kenti'nde halk arasında Kazgagası olarak bilinen Haşhaşgiller ailesinden yeni bir bitki türü keşfedildi. Yeni bitki türüne Latmos Kazgagası adı verildi. Ancak bölgedeki madencilik faaliyetleri nedeniyle yeni tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Söke’de, Bafa Gölü'nün kuzeyinde yer alan Latmos Antik Kenti'nde halk arasında Kazgagası (Corydalis) olarak bilinen Haşhaşgiller ailesinden yeni bir bitki türü keşfedildi.
Kaynak: DHA