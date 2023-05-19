Araştırma: Dünyanın büyük göllerinden yarısı kuruyor

Science dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, Hazar Denizi'nden Güney Amerika'daki Titicaca Gölü'ne kadar dünyanın en önemli tatlı su kaynaklarından bazılarının yaklaşık otuz yıl boyunca yılda yaklaşık olarak 22 gigaton oranda su kaybettiğini bildirdi.

Çalışmayı yöneten Virginia Üniversitesi'nden yüzey su bilimcisi Fangfang Yao, doğal göllerdeki düşüşün %56'sının küresel ısınma ve insan tüketiminden kaynaklandığını ve küresel ısınmanın daha büyük payının olduğunu söyledi.

İki bin büyük gölde uydu görüntülerini kullanarak araştırma yapan bilim insanları; sürdürülebilir olmayan insan kullanımı, yağmurlardaki azalma ve iklim değişikliğinden kaynaklı olarak 1992'den 2020'ye kadar göllerin yüzde 53'ünde azalma tespit etti.

Su kaynaklarının azaldığı bölgelerde yaşayan yaklaşık olarak 2 milyar insanın kuraklıktan doğrudan etkilendiği tahmin ediliyor.

Bilim insanları ve aktivistler, iklim değişikliğinin sonuçlarından kaçınmak için küresel ısınmanın bir buçuk santigrat derecenin üzerine çıkmasını önlemenin gerekli olduğunu savunuyor. Dünya'nın şu an 1.1 derece ısındığı tespit ediliyor.

Yayımlanan araştırma, bilinçsiz insan kullanımı sebebiyle Orta Asya'daki Aral Denizi ve Orta Doğu'daki Ölü Deniz gibi göllerin kuruduğunu; Moğolistan, Mısır, Afganistan'daki göllerin ise artan sıcaklıklardan dolayı su kaybettiğini ortaya koydu.