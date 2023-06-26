Ağaç kesimine karşı çıkan İkizköylülere hapis cezası

Muğla‘nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy'de maden ocağı için ağaç kesimine karşı çıkan yaşam savunucuları Gülören Demir ve Füsun Ergün hakkında "kamu görevlisine mukavemet" iddiasıyla açılan davadan hapis cezası çıktı.

Davanın yedinci duruşması Milas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Demir ve Ergün ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Gülören Demir, önceki ifadelerini tekrar etti. Demir'in avukatı Arif Ali Cangı ise müşteki G.B.'nin ifadesi sırasında kendilerine haber verilmesi ve soru sorma hakkının tanınması talep edildiği halde kendilerine haber verilmeden talimatla ifadesinin alındığını dile getirdi. Talimat mahkemesinin müştekiye maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünde sorular yöneltmediğini ifade eden Cangı, müştekilerin ifadelerinin yeniden alınmasını talep etti. Olaya ilişkin tanıkların dinlenmesini ve dosyaya sundukları görüntü kayıtlarından bilirkişi raporu alınmasını da talep eden Cangı, bu talepler yerine getirilmeden müvekkillerinin cezalandırılması yönündeki mütalaaya karşı savunma yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. Cangı, "Savunma hakkımızın güvence altına alınması için öncelikle taleplerimizin yerine getirilmesini daha sonra iddia makamından yeniden mütalaa alınmasını talep ediyoruz" dedi.

'JANDARMA ORANTISIZ GÜÇ KULLANDI, HAKARET ETTİ'

Füsun Ergün de önceki ifadelerini tekrar ederken, müşteki G.B.'nin kendisi hakkında yalan beyanda bulunduğunu ifade etti. Ergün, "Kendisini ittiğimi söyleyen kişidir, görüntülerde de bu hususun doğru olmadığı görülecektir. Jandarma olay günü bana orantısız güç kullanmıştır. G.B. bana hakaret ederek müdahalede bulunmuştur. Müştekinin beni darp etmesinin dışında kişilik haklarıma da saldırıda bulunmuştur" dedi. Ergün'ün avukatı Nehir Bilece de talimatla ifadesi alınan müşteki Z.'nin ifadesinin yeniden dinlenmesini talep etti. Müşteki G.B.'nin de dinlenmesi sırasında hem müşteki hem de tanıklar yönünden sanık müdafilerine tebligat bildirilmesini ve soru sorma haklarını kullanmak istediklerini dile getirdi.

SANIK FENALAŞTI, AVUKATLAR REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Sanık Demir'in fenalaşması üzerine duruşmaya ara verildi. Bu sırada hakimin sanık Demir'e, "Bu kadar üzülmeyin bunun bir üst mahkemesi var" demesi dikkat çekerken, Demir adliyeye çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aranın ardından Avukat Arif Ali Cangı, müvekkili Demir'e yönelik sözlerini hatırlatarak, "Hakimler görüşlerini kararlarıyla açıklarlar, bunun sonucunda ihsas-ı rey yasağı vardır. Mahkeme yargıcının yatıştırmak amacıyla da olsa henüz karar verilmemiş bir dosyada üst mahkeme yolunu göstermesi ihsas-ı rey niteliğindedir. Bu nedenle müvekkillerimizin adil yargılanma hakkı gereği olarak mahkemenin yargıçlık görevinden çekilmenizi, bu talebimiz yerine getirilmezse reddi hakim talebinde bulunacağımızdan başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın duruşmaya ara verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Hakim ise bu talebi reddetti.

ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Duruşmada yeniden mütalaa veren savcı ise sanık avukatlarının yaptığı bütün tevsii tahkikat taleplerinin ayrı ayrı reddedilmesini istedi. Sanıkların, "Birden fazla kişi tarafından birlikte görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını isteyen savcı, ayrıca sanık Demir'in askerlere hakaret suçundan cezalandırılmasını da istedi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Gülören Demir'e 'hakaret' suçundan 445 gün adli para cezasında arttırıma giderek 551 gün adli para cezası verilmesine, bu cezanın 11 bin 20 liraya çevrilmesine karar verdi. Ayrıca Gülören Demir ve Füsun Ergün'ün 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası verilmesine bu cezanın da 4 bin lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.