50 Bin Sazan Balığı Gölete Salındı

Erdek'te Yukarıyapıcı göletine 50 bin sazan balığı bırakıldı.

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50 Bin Sazan Balığı Gölete Salındı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Kapıdağ yarımadasında bulunan Yukarıyapıcı göletine 50 bin sazan balığı salındı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü destekleriyle "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Balıkesir genelindeki göl, gölet ve barajlara toplamda 1 milyon 324 bin yavru sazan balığı salındı. Program dahilinde yer alan Balıkesir’in Erdek ilçesi Yukarıyapıcı göletine, 50 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, iç sular ve göletlerdeki yavru balık popülasyonunu geçmiş yıllara oranla kat kat arttığını ve daha da arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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