Pervin Bağdat ile Ersin Umut Güler’in rol aldığı, aşkın ve tutkunun bir tür modern köleliğe dönüşmesini anlatan “Kürklü Venüs”ün galası önceki akşam Artı Sahne Mecidiyeköy’de yapıldı. Pervin Bağdat cesur sahnesiyle dikkat çekti

Pervin Bağdat ile Ersin Umut Güler’in rol aldığı, aşkın ve tutkunun bir tür modern köleliğe dönüşmesini anlatan “Kürklü Venüs”ün galası önceki akşam Artı Sahne Mecidiyeköy’de yapıldı. Pervin Bağdat cesur sahnesiyle dikkat çekti.