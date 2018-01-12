Ölülerin yakıldıkları, sanayi tipi ekmek makinesine benzeyen bir cihaza sahip yer krematoryum. Tabii bu cihazı "ölülerin yakıldığı cihaz" diye tanımlamak bazı yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Zira ilgili makinenin içine canlı insan koysan, o da aynı şekilde yanar. Ama burada kast edilen, krematoryumların toplumsal hayat içinde ifade ettiği mana ve gördüğü işlevin mananın ölülerin yakılması ile olduğu.

Cesetlerin 850 derecelik, 45 dakikalık bir işlemle yakılarak küle dönüştüğü yer olan krematoryuma dair sizi şaşırtabilecek birtakım bilgiler.