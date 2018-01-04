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04.01.2018 20:45

Cenk Tosun'un yeni hocasından flaş açıklama!

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Cenk Tosun'un yeni hocasından flaş açıklama!
Everton menajeri Sam Allardyce'den transferi neredeyse biten Cenk Tosun hakkında net ifadeler kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandığını doğruladı.

İngiliz teknik adam, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda yarın Liverpool ile deplasmanda oynayacakları derbi maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Allardyce, Beşiktaş’tan transfer etmeye çalıştıkları milli futbolcu Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. Allardyce, Cenk Tosun ile anlaştıklarını belirterek, “Resmiyete dökersek yarın Liverpool maçında kulübede olabilir. Cenk Tosun da bu transferin olmasını çok istedi. Üzerinde büyük bir baskı var, umarım başarılı olur. Uzun pazarlıkların ardından son aşamaya geldik. Sağlık kontrolünden geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

İngiliz çalıştırıcı, Cenk'i bugüne kadar gösterdiği başarılı performanstan dolayı transfer etmek istediğini açıklayarak, "Bu yaşta elit sınıf içinde çok fazla futbolcu yok. Çok araştırdık, odaklandığımız transferi de yaptık" şeklinde konuştu.

İngiliz basını, iki kulübün 26 yaşındaki futbolcunun transferi için 27 milyon sterlinlik anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

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