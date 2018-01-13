  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
14.01.2018 02:40

Cenk Tosun'un ilk maçında Everton farklı kaybetti

»
Cenk Tosun'un ilk maçında Everton farklı kaybetti
İngiltere Premier Lig 23'üncü hafta maçında Tottenham kendi sahasında Everton'ı 4-0 mağlup etti.

Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede ilk gol 26'ncı dakikada Heung Min Son'dan geldi. Son, attığı golle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

47'nci ve 59'uncu dakikalarda sahneye çıkan Harry Kane, 12 dakika içinde attığı 2 golle skoru 3-0'a getirdi. Maçın sonucunu belirleyen isim ise Christian Eriksen oldu. Eriksen 81'inci dakikada attığı şık golle maçın skorunu tayin etti: 4-0.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 44 yaparken, Everton 27 puanda kaldı.

CENK İLK MAÇINA ÇIKTI

Geçen hafta rekor ücretle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk maçına Tottenham karşısında çıktı. Milli oyuncu mücadeleye ilk 11'de başlarken, 62'nci dakikada yerini Dominic Calvert Lewin'e bıraktı.



Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başakşehir taraftarı, Arda Turan'ı karşılamak için havalimanında13 Ocak 2018 Cumartesi 18:22
  • Arda Turan İstanbul'da: Barcelona'ya veda mesajı13 Ocak 2018 Cumartesi 17:36
  • Cedi Osman'lı Cleveland'ta kötü gidişat!13 Ocak 2018 Cumartesi 17:28
  • Messi'ye şok: İnternete sızdırıldı13 Ocak 2018 Cumartesi 15:11
  • Beşiktaş o ismi KAP'a bildirdi13 Ocak 2018 Cumartesi 12:57
  • İşte Feyyaz Uçar'ın yeni takımı13 Ocak 2018 Cumartesi 10:50
  • Arda Turan transferinde yeni gelişme13 Ocak 2018 Cumartesi 10:18
  • Başarılı sporcu yoğun bakımda...13 Ocak 2018 Cumartesi 09:53
  • Beşiktaş'ın yeni golcüsü Cyle Larin İstanbul'da13 Ocak 2018 Cumartesi 00:38
  • Samir Nasri'nin itirazı reddedildi13 Ocak 2018 Cumartesi 00:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti