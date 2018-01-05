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06.01.2018 05:40

Cenk Tosun'a süpriz erteleme!

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Cenk Tosun'a süpriz erteleme!
Cenk Tosun için düzenlenecek imza töreni ertelendi

Cenk Tosun'un Everton'a transferi için bu akşam düzenlenmesi planlanan imza töreni ertelendi. Öte yandan yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Cenk, yılda vergi hariç net 4 milyon euro kazanacak. Bonservis bedeli ise 28 milyon euro.

Son dakika haberi! İngiliz kulübü Everton'a 27 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun için 21.00 sularında düzenlenmesi planlanan imza töreni ertelendi. Liverpool'da sağlık kontrolünden geçen Cenk Tosun'un işlemleri uzadı. Bu nedenle düzenlenmesi planlanan imza töreni ertelendi.

Kulüp, Cenk'in Everton formasıyla ve imza atarken çekilecek fotoğrafını resmi hesabından paylaşacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Cenk Tosun'un sözleşme detayları da belli oldu. Yeni kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayacak Cenk Tosun, yıllık brüt 6,5, vergi hariç net 4 milyon euro kazanacak. 

Tosun'un bonservis bedeli ise 24 milyon euro+4 miyon euro bonus şeklinde toplam 28 milyon euro olacak.

REKOR TRANSFER

3 yıl önce Gaziantep'ten bedelsiz gelen Cenk Tosun, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirirken; Türk futbol tarihine de geçti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Roma'ya 15 milyon Euro'ya giden Cengiz Ünder'i geçti ve Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu oldu.

ntv spor

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