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09.02.2018 15:45

Cenk Tosun için karar verildi

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Cenk Tosun için karar verildi
Everton Menajeri Sam Allardyce Cenk Tosun hakkındaki kararını verdi.

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılarak Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, son maçta formasını Niasse'ye kaptırmıştı. Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'u yeniden 11'e almaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig’de bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat Everton, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun’un sonradan oyuna girdiği maçta Arsenal’e 5-1 yenilerek bozguna uğramıştı.

NİASSE Mİ, CENK Mİ?
Bu sonucun ardından takımda köklü değişikliğe gitmeye hazırlanan Everton Menajeri Sam Allardyce, Crystal Palace maçında Niasse’ın yerine Cenk Tosun’u ilk 11’de başlatmaya karar verdi.

Sam Allardyce, kanatlarda ise Sigurdsson ve Theo Walcott’a forma şansı verecek. Everton’da Wayne Rooney ise Cenk Tosun’un arkasında görev yapacak. Everton-Crystal Palace maçı yarın TSİ 18.00’de oynanacak.

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