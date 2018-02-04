Cengiz Ünder Roma tarihine geçti

Serie A'daki gururumuz Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk golünü Verona'ya attı. Cengiz Ünder'in attığı bu gol, son 6 yılda atılan, Roma tarihindeki en hızlı gol olarak tarihe geçti.

Hellas Verona ile Roma ligin 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Müsabaka 14.30'da başladı. Hakem Michael Fabbri maçı başlatan düdüğünü çaldı. Karşılaşma başlar başlamaz topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahası yayının olduğu bölgeden yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve Roma'yı Verona karşısında 1-0 öne geçirdi.

Cengiz Ünder'in attığı bu gol, Roma'nın son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak tarihe geçti.

Genç yetenek bu golle Roma'da resmi maçında ilk golünü atmış oldu. Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder daha öncesinde hazırlık maçında ağları havalandırmıştı.

HOCASI MAÇTAN ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13.4 milyon euro karşılığında transfer olan Cengiz Ünder, hocası Eusebio Di Francesco'nun takdirini kazandı. Di Francesco, Verona maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda Cengiz'in form olarak son zamanlarda ciddi bir sıçrama kaydettiğini vurguladı.

Bununla birlikte milli futbolcunun gelişimini henüz tamamlamadığını söyleyen İtalyan teknik adam, Cengiz'in istikrar ve devamlılığa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Cengiz'in oyununu değiştirdiğini ve takıma adapte olduğunun altını çizen Roma'nın patronu, genç futbolcuyu artık ilk 11'e koymaktan çekinmeyeceğini söyledi.