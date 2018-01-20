Cenaze işlemleri için morgda bekletilen kadın çocuk doğurdu

Güney Afrika'da cenaze işlemleri için morgda bekletilen hamile kadın doğum yaptı. Doktorları da şaşırtan durumun kasların gevşemesinden dolayı meydana gelebileceği düşünülüyor.

Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Mthayisi köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nomasonto Nomasonto Mdoyi isimli hamile kadın, nefes almakta zorluk şikayeti ile hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, cenaze törenini düzenleyecek olan şirkete teslim edildi.

TABUTUN İÇİNDE BEBEK BULDULAR

Şirket çalışanları cenaze töreni için çalışmalara başladıkları sırada tabutu açtıklarında kadının bacakları arasında bir bebeğin cansız bedenini buldular. Doktorlar, kas gevşemesi ya da kadının vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olduğunu söyledi.

BİRLİKTE GÖMDÜLER

Yirmi yıldan fazladır bu sektörde çalıştığını söyleyen şirket müdürü böyle bir şeye ilk defa rastladığını, kadını tabuta koymak için morgdan çıkardıklarında annenin bacakları arasında doğmamış bebeği gördüklerini ve çok şaşırdıklarını, bu yüzden bebeğin cinsiyetine bile bakmayı düşünemediklerini, anne ve bebeği beraber gömdüklerini söyledi.(sondakika)