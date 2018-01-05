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05.01.2018 05:00

Cemal Canpolat: Varsa yüreğiniz işte sandık

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Cemal Canpolat: Varsa yüreğiniz işte sandık
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partililer ve Beşiktaşlılar, Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partililer ve Beşiktaşlılar, Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. Karara tepki gösteren partililer sloganlar atarak kararı eleştirdi. Belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın alana geleceğini ve burada bir MYK toplantısı yapacaklarını söyledi.

Belediye önünde toplanan kalabalığa daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hitap etti. CHP Liderinin de Beşiktaş Belediyesi’ne geleceğini ifade eden Canpolat, “İstediğiniz kadar saldırın İstanbul’u yüzde 60’la alacağız. Bu kaybetme korkusudur. Varsa yüreğiniz işte sandık… Siz kendi başkanlarınıza bakınız. Görevden aldığınız belediye başkanlarınıza bakınız. Bugün yeni bir kumpasla karşı karşıyayız. Sessiz kalmayacağız. Partililerimiz yarın saat 10.00’da buraya gelecekler. Onlar gelene kadar burada bekleyeceğiz. Mini MYK yapacağız. Daha sonra Genel Başkanımız saat 14:00’da buraya gelecek” ifadelerini kullandı.

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