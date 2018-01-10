Cemal Canpolat neden aday olduğunu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'nin Şişhane'deki il binasında bugün yaptığı açıklamada hafta sonu yapılacak kongrede tekrar aday olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, hafta sonu yapılacak İl Başkanlığı kongresinde yeniden aday olacağını açıkladı. Cemal Canpolat'a destek için CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de salonda yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'nin Şişhane'deki il binasında tekrar aday olduğunu belirterek, ‘Haramilerle mücadelemi tamamlamak için adayım. İstanbul'u AKP'den alacağız’ dedi.

CHP'de devam eden kongre sürecinde gözler İstanbul il yönetiminin belirleneceği 13 Ocak tarihindeki il kongresine çevrildi. İstanbul il yönetimine 2 yıldır başkanlık yapan Cemal Canpolat göreve devam etmek istediğini basın toplantısıyla açıkladı.

Bir dönem daha başkanlık için aday olma kararını ilçe başkanlarının ve delegelerin isteği üzerine aldığını söyleyen Canpolat, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kulislerde 25 ilçe başkanının desteğini aldığı söylenen Canpolat, aday olma süreciyle ilgili “CHP'de yarışlar her dönem olmuştur. Birinci öncelik partinin ve ülkenin menfaatleridir. Kim kazanırsa diğer adaylarla el ele mücadeleye devam edecek” dedi. CHP'nin İstanbul'da iktidara çok yakın olduğunu belirten Canpolat, neden aday olduğunu ve hedeflerini şöyle anlattı:

'YARIM KALAN MÜCADELEYİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM'

“Geldiğimizde bir hedef koymuştuk. İstanbul'un arka yakasıyla bütünleşeceğiz. Unutulan unutturulan alanlarla bütünleşeceğiz. “İstanbul'da seçimi alacağız” dedik, bugün seçimi almaya hazır bir altyapı oluşturduk. Özellikle İstanbul'un arka yakasında kentsel dönüşüm mağdurları ile bütünlük kurduk. Bunun sonucunu artık almamız gerekiyor. Bunu yarım bırakmadan İstanbul'da önümüzdeki dönem hazırladığımız projelerle ve İstanbul sevdasıyla son 23 yıldır İstanbul'u talan eden çekilmez hale getiren anlayıştan kurtulma zamanı. İstanbul'u haramilerin saltanatından kurtarmak için yarım kalan mücadelemizi tamamlamak istiyorum.

'İSTANBUL'U ALACAĞIZ'

Kentsel dönüşüm adı altında İstanbul kimliksizleştiriliyor. Yerinden yurdundan edilen yurttaşlarımız İstanbul'un arka yakasına itilmiş durumda. İstanbul'da kentin kimliğini oluşturan meydanlar, mahalleler yok ediliyor. Bizim önümüzdeki dönem hedeflerimiz net; yoksullukla mücadele edeceğiz, kentsel dönüşümü halkla birlikte yerinde gerçekleştireceğiz, İstanbul'u depreme hazır hale getireceğiz. Kısacası İstanbul'un iki yakasını bir araya getireceğiz. Referandum sonuçları bunun örneğiydi. Hayır cephesinin iptal edilen oylarla 52.20'yi yüzde 61'e çıkarmanın planı projesi hazır. İstanbul'u almaya geliyoruz. Yoksa bu partici meselesi değil. Yarım kalan mücadelemizi tamamlamak istiyoruz. Milyonlarca insanla bütünleştik. Taksim ve Maltepe mitinginde 4 milyon insanla bütünleştik. Türkiye hızla bir değişim sürecine sokuldu. Hızla gericileştirildi. Üç seçim var önümüzde. İstanbul'u alacağız, Türkiye'de yeniden başkanı seçeceğiz ve 6 ay içinde barajın kaldırıldığı herkesin temsil edildiği güçlü bir parlamenter sistemi oluşturarak barış ve huzur ortamı sağlayacağız. Biz İstanbul'da hazırız.

‘GÜVENEN MİLYONLAR VAR'

OHAL döneminde Meclis ve yargı ortadan kaldırıldı. Muhalefete yönelik baskılar arttı. Milletvekilleri içeride. KHK'larla yönetilen bir dönem yaşıyoruz. Yukardan emir geliyor uygulanıyor. AKP, herkesi MHP gibi yanına çekip, kendi çizdiği sınırlarda siyaset yapmaya zorlamak istiyor. Biz güçlüyüz, kalabalığız, haklıyız. Korkaklar sinerler, susarlar, boyun eğerler. Bugün bize güvenen milyonlarca insan var. Biz sadece bu insanların gururu için bile hiçbir koşulda geri adım atmayacağız. Toplumsal muhalefetin en çok ihtiyaç duyduğu şey böyle bir özgüven.

AKP'nin kurduğu bu düzende dar oligarşik bir grup Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor ama yönetemiyor. AKP artık halkın içine çıkacak durumda değil. Biz ise her yerdeyiz. AKP kendi Belediyelerinin yönetemeyeceğini görüp yolsuzlukların hesabını sormak yerine hiçbir soruşturma yapmadan görevden alıyor. Usulsüz verilen ihalelerin hesabını soracağız. İstifa ettirmekle olmaz. Bu kadar olumsuzluk içinde CHP belediyelerini yıpratarak tartıştırarak ‘bakınız onlar da bu işin içinde' deyip kendilerine ortak arıyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Nereden nasıl saldırırsanız saldırın isterseniz 14 belediyemizin 14'ünü de görevden alın. İlk seçimlerde İstanbul'da iktidar biz olacağız.”