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13.01.2018 22:35

Cemal Canpolat: "CHP kimsesizlerin babasıdır"

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Cemal Canpolat: "CHP kimsesizlerin babasıdır"
CHP İstanbul İl Örgütü, 36. Olağan Kongresini Bostancı Gösteri Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyor. İl Başkanı ve aynı zamanda İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, delegelere ve partililere sesleniyor.

YURT - Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılan kongrede yeniden aday olan Cemal Canpolat aday olma kararını ilçe başkanlarının ve delegelerin isteği üzerine aldığını belirtti.

İşte Canpolat'ın konuşmasından satırbaşları:

Değerli arkadaşlar  Enis Berberoğlu ve yaklaşık 6 milyon oy alan başka bir partinin iki eş başkanı ve belediye başkanları için özgürlük talep ediyorum. 

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurduğu anlayışı yaşatacağız. Atatürk'ünde söylediği gibi CHP kimsesizlerin babasıdır. 

Başta İstanbul olmak üzere 81 ilde oylarımızı yüzde 50'lere çıkarmak için adayım. 

Bağdat'ta Suriye'de sahipsiz çocukların ziyaretine gittik. Kürt Türk Nusayri diye birbirlerine kurşun sıkanları gördük.  Şimdi birbirimize sarılma vaktidir. Bu ülkede bizleri ayrıştırmak isteyenlere karşı duracağız. Bir olacağız. 

19 Mayıs Mustafa Kemal'in gençliğe sunduğu bayramdır. İstanbul'dan 5 bin genci Yoğurtçu Parkında Genel Başkanımızla buluşturduk.

12 bin partilimize eğitim verdik. Sandıklarda 200 bin arkadaşımız görev aldı. Onlara teşekkürlerimi borç bilirim.

Anketlerde yandaş medya İstanbul'u yüzde 35'le başlattığında ben genel başkanımı arayıp yüzde 52 oy alacağımızı söyledim. Tüm örgütüme partime bu noktada minnettarım. 

Biz Anadolu'dan dişimizle tırnağımızla buralara geldik.

Genel Başkanımıza lafla sahip çıkmak olmaz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yürüyüşününü gerçekleştirdi. İçerideki ve dışarıdakilerin hakkını savunmak için Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Hak için hukuk için adalet için. 

Her türlü gericiliğe baş kaldıran herkese saygılarımı sunuyorum. 

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