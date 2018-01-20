Cemaat ve tarikat vakıfları da artık resmi protokolde!

Cemaat ve tarikat vakıfları da 'Resmi Kutlamalar ve Bayram Törenleri protokolüne' dahil oldu.

Vergi muafiyeti tanınan vakıfların başkanları ve temsilcileri 'Resmi Kutlamalar ve Bayram Törenleri protokolüne' dahil oldu. Resmi protokol listesine 18. sıradan dahil olan vakıflar içerisinde kamuoyunda İsmailağa cemaatinin vakfı olarak bilinen İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı da var. Yani İsmailağa Cemaati temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı gibi törenlerin yanı sıra 10 Kasım törenlerinde de resmi protokole dahil oldular.

Bakanlar Kurulunda kabul edilen “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Tören ve Kutlamalar Yönetmenliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre 2012 tarihli yönetmeliğe yapılan ekleme ile “Kamu yararına çalışan dernek başkanları”nın yanına “Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf başkanları da” eklendi. Yani şu an Türkiye’deki 265 ‘vergi muafiyetine sahip’ vakıf da protokol listesine girdi.

TÜRGEV DE VAR MEHMETÇİK VAKFI DA

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 265 vakfın içinde kamuoyunun yakından tanıdığı vakıflar da var. Protokole girmeye hak kazanan vakıflar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklarının yönetim kadrosunda olduğu TÜRGEV ve TÜGVA’nın yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gibi köklü vakıflar da bulunuyor.

İSMAİLAĞA CEMAATİNİN VAKFI VE ENSAR VAKFI DA VAR

265 vakıf arasında en dikkat çekici olanları ise kamuoyunda İsmailağa cemaatinin vakfı olarak bilinen İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile Ensar Vakfı. Resmi internet sitesinde “İsmailağa Camiası” ibaresi yer alan İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın başkanı ve yönetim kurulunun kimlerden oluştuğu bilinmiyor. Ensar Vakfı’nın başkanlığını İsmail Cenk Dilberoğlu yapıyor.

ULUSAL BAYRAMLARDA PROTOKOLE DAHİL OLABİLECEKLER

Yönetmelikle birlikte İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile Ensar Vakfı’nın genel başkan ve şube başkanları; ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve Atatürk günlerinde protokolde yer alabilecekler. Örneğin İsmailağa Cemaati’nin temsilcileri, valiliklerin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonundan, kentlerin meydanlarında yapılan “Atatürk’ün kente gelişi” gibi kutlamalarda protokole yer bulabilecekler.

ABDULLAH GÜL VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTELERİ DE VAR

Vergi muafiyeti tanınan vakıflar arasında; Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı da bulunuyor.