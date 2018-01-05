Cem Yılmaz'dan gençlere Aydın Boysan tavsiyesi

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, gençlere bugün 97 yaşında hayatını kaybeden mimar ve gazeteci Aydın Boysan’ın yazdığı her şeyi okumaları tavsiyelerinde bulundu.

55 yıllık aktif mimarlık hayatı boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlayan ve aralıksız olarak 10 yıl Hürriyet, 3 yıl da Akşam gazetelerinde yazan Boysan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "İlham kaynağım Aydın Boysan aramızdan ayrılmış…Hakkıdır.. Hayatımda ilk tiryakilik yapan mizah yazılarının sahibi, aynı muhitin çocuğu olma gururunu tattıran en genç beyinlerden biriydi. Mekanın cennet olsun. Tüm gençlere tavsiyem Aydın Boysan’dan ne bulursanız okuyun” dedi.

Kendi kitaplarını yayınlamak için Bas Yayınları’nı kuran Boysan’ın kitapları İş Bankası Yayınları ve Doğan Kitap tarafından da basılmıştı. Boysan’ın yazdığı kitaplar arasında, “Ne Hoş Zamanlardı, Neşeli Konular, Ayıp Olmadan, Acele Etme Çabuk Ol, Haydi Dostlar, Bir Ömür Yetmiyor ve Doksan Beş Yıldan Serpintiler” bulunuyor.