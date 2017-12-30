Cem Uzan'a büyük şok!

TMSF, Cem Uzan'a karşı 10 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesinde önemli bir gelişme sağladı. Uzan'ın İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon lira TMSF hesaplarına geçti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 10 yılı aşkın bir süredir firari işadamı Cem Uzan’a yönelik yürüttüğü çalışmada dün ilk sonucu aldı. Uzan’ın İsviçre’deki hesaplarından 80 milyon TL bugün itibari ile TMSF’nin hesaplarına geçti.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe‘nin haberine göre Batık İmar Bank nedeniyle Uzan Grubu şirketlerine yönelik çalışma başlatan TMSF’nin yoğunlaştığı adreslerden biri İsviçre olmuştu. Uzan’ın İsviçre’deki bankalarında bulunan paralarına ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanlığı, konu ile ilgili özel bir savcı görevlendirdi. Anılan savcı, sık sık İsviçre’ye giderek muhatapları ile görüştü.

Yürütülen görüşmeler sonrası bugün önemli bir sonuç alındığı öğrenildi. Uzan’ın İsviçre’de bulunan çeşitli hesaplarından bulunan paralardan TMSF’nin hesabına 80 milyon TL para aktarıldı. Konuya yakın bir kaynak, söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini aktardı.