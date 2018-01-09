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09.01.2018 07:30

Celta Vigo'dan flaş Emre Mor açıklaması

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Celta Vigo'dan flaş Emre Mor açıklaması
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres, milli futbolcu Emre Mor'u transfer etmek isteyen bazı kulüplerin olduğunu belirterek, "Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." dedi.

Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres, Emre Mor'un takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Genç futbolcunun kendileri için önemli olduğunu belirten Minambres, "Şu anda her ne kadar hiçbiri bize doğrudan gelmese de ilgilenen kulüpler olduğunu biliyoruz. Belki temsilcileri aracılığıyla ilettiler bunu. Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Emre Mor, Celta Vigo formasıyla ligde bir gol kaydetti.

(ntv spor)

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