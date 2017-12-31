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31.12.2017 18:10
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Celal Şengör'den tartışılacak Fatih Sultan Mehmet iddiası

Celal Şengör'den tartışılacak Fatih Sultan Mehmet iddiası
Prof. Dr. Celal Şengör, CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'e konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, Osmanlı'nın 'cihan imparatorluğu' olarak anılmasına karşı çıktı. 'Osmanlı 6 milyon kilometre kare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu'nun batısı ve Balkanlar... Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kurulmuş' diye konuştu.

Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmet gibi birkaç padişah daha olsaydı Osmanlı'nın cihan imparatoru olacağını söyledi. Şengör, ''Fatih zamanının bütün uygarlığını anlamaya çalışmış. Fatih İtalya'dan adam getirtip resmini yaptırmış, sekreteri İtalyan. Bilime meraklı bir adam. Fatih din kitabından ziyade bilim kitabı toplamış. Fatih'ten sonra gelenler onun kesiri bile değil. Ondan sonra gelenler onu hiç anlamadı. En çok Kanuni anlamadı'' diye konuştu.

''Birçok Fatih arka arkaya geleydi her şey başka olurdu'' diyen Şengör sözlerine şöyle devam etti: ''Fatih'in müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum'' demiş. Bunu söyleyen Bayazed'in kendisi.

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