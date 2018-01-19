Çekiçli eski eş cinayeti davasına devam edildi

İZMİR'in Dikili ilçesinde geçen mayıs ayında, boşandığı eşi Işık İkizoğlu'nu (32) başına çekiçle vurarak öldüren Yahya Cengiz Küçük'ün (58) Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasi istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- Duruşma öncesi Dikili Kadın Platformu tarafından davayla ilgili basın açıklaması yapıldı.



Dikili'de 9 yaşında kızı ile yaşayan Işık İkizoğlu ile Antalya'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük ile geçen mayıs ayında bir kafeteryada buluştu. Aralarında çıkan kavganın ardından Işık İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu'na, götürüldüğü adli tabiplikte 'darp izine rastlanmadı' raporu verildi. Işık İkizoğlu evine dönerken, polis Yahya Cengiz Küçük'ü aradı ancak bulamadı. Yahya Cengiz Küçük., öğleden sonra eski eşi Işıl İkizoğlu'nun, Duygu Sitesi'ndeki evine geldi. O sırada kızları okulda olan ikili yeniden tartıştı. Işık İkizoğlu'nu başına çekiçle vurarak öldüren Yahya Cengiz Küçük., polisi arayıp, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Küçük tutuklandı. Yahya Cengiz Küçük, hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yahya Cengiz Küçük, avukatı Emin Us, öldürülen Işık İkizoğlu'nun annesi Füsun İkizoğlu, ablası Başak İkizoğlu ve avukatları Yüksel Peker, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli, İzmir Barosu avukatları Gülce Mutoğlu Kılavuz ve Rahile Horzum katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, tanıkların ifadelerinin ardından dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi ve sanık Yahya Cengiz Küçük'ün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.





Dikili Kadın Platformu tarafından duruşma öncesinde Bergama Atatürk Meydanı'nda davayla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 'Erkek adalet değil gerçek adalet' yazılı pankart açılıp, 'Işıklar sönmesin', 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz', 'Tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine hayır' ve 'Kadın katliamına son' yazılı dövizler taşındı. Yapılan basın açıklamasının ardından Işık İkizoğlu'nun ablası Başak İkizoğlu da kardeşi için yazdığı şiiri okudu. Ardından kalabalık adliyeye geçerek duruşmayı izledi.