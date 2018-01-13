Cedi Osman'lı Cleveland'ta kötü gidişat!

Cleveland üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Indiana Pacers, ilk periyodunu 22 sayı geride kapattığı karşılaşmada ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 97-95 mağlup etti.

Bu sezon 22'nci kez kazanan Pacers'ta Darren Collison 22, Victor Oladipo 19 sayıyla takımın en skorerleri olurken, Lance Stephenson 16 sayı ve 11 ribaunt, Domantas Sabonis ise 12 sayı ve 15 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Üst üste 3'üncü kez sahadan mağlup ayrılan Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Kevin Love 21 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 17 dakikada 8 sayı, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla oynadı. (Eurosport)