Çaykur Genel Müdürü'nden kadınlarla ilgili skandal ifadeler

Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol takımının 2. Başkanı ve Kaçkar TV Spor Müdürü Alaattin Onay, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun "Kadın sporculara destek vermek günahtır" dediğini canlı yayında açıkladı.

Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol takımının 2. Başkanı ve Kaçkar TV Spor Müdürü Alaattin Onay, dün akşam Kaçkar TV ekranlarında canlı yayınlanan “Telekulis” programında Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun kadın sporculara yapılan desteğin günah olduğunu söylediğini açıkladı.

Programın son bölümünde kadın futbol takımının çektiği sıkıntıları dile getiren Alaattin Onay, Kulüp Başkanı ve Teknik Direktörü İdris Ocak’ın destek bulmak amacıyla Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ile görüştüğünü ifade ederek, bu görüşmede Sütlüoğlu’nun kadın sporculara yardım etmenin günah olduğu fetvası verdiğini açıkladı.

Çaykur Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu’nun “Kadın sporculara yardım etmem, günahtır” dediğini anlatan Onay şöyle konuştu:

“Kadın futbol takımı kulüp başkanımız İdris Ocak, sayın genel müdürümüze giderek kulübün durumunu anlattı ve kendisinden bayan futbol takımı için destek istedi. Genel müdür İmdat Sütlüoğlu ise başkanımıza ‘Bayan sporculara yardım etmem, günahtır’ ifadesinde bulundu. Bunun üzerine Başkanımız Genel Müdür Sütlüoğlu’na ‘Ardeşen GSK Bayan Hentbol takımına yardım yaptınız’ hatırlatmasında bulununca Genel Müdür Sütlüoğlu da “Evet oraya yardım yaptım. Yaptığım içinde pişmanım. Bundan sonra da oraya yardım yapmayacağım. Kadın sporculara yardım yapmam günahtır diyerek bu mevzuyu kapatıyor."