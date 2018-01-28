Çavuşoğlu'nun paylaştığı o fotoğrafa yorum yağdı!

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyadan askerlik fotoğrafını paylaştı.

DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 9'uncu gününde devam ederken, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden askerlik fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilen fotoğrafın altına yorumlar da yapıldı. 'En büyük asker bizim asker', 'Sayın Bakanım; 'Zeytin Dalı Harekatı' zamanı tüm dünyaya örnek bir resim paylaşmışsınız. Allah size uzun ömürler versin' ve 'ABD'ye bugüne kadar kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyler söyleyen aslan yürekli adam büyüksün' yazıları, fotoğrafın altına yapılan yorumlar arasında yer aldı.