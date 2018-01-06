Çavuşoğlu'ndan vekillere brifing

ANKARA (ANKA) - TBMM Dışişleri Komisyonu 10 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’de toplanacak. Komisyonun gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya katılarak “Türk dış politikasındaki son gelişmeler” hakkında komisyonu bilgilendirecek.
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