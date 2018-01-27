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27.01.2018 23:40

Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme

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Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin organizasyon ve düzenlenmesinin nihai yönlerini görüştüğünü duyurdu..

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'nin girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bir telefon görüşmesi yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ‘iki bakanın Soçi'de 29-30 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yapılan hazırlıklar bağlamında bu etkinliğin organizasyon ve düzenlenmesinin nihai yönleriyle ilgili ayrıntılı fikir paylaşımında bulundukları' vurgulandı.

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