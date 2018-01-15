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15.01.2018 23:50

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye terör örgütü YPG tepkisi

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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye terör örgütü YPG tepkisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD koalisyon adına açıklama yapamaz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Kuzeyinde YPG ile sınır gücü oluşturulacağını açıklayan ABD'ye tepki gösterdi ve yarın ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la bu konuyu görüşeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin YPG ordusu açıklamasıyla ilgili olarak ''ABD koalisyon adına açıklama yapamaz'' dedi.

Çavuşoğlu, ''PKK ile nasıl mücadele ettiysek onlarla da ederiz. ABD'nin tarafını seçmesi gerekiyor. Rakka'da bize verilen sözler tutulmadı. Yarın ABD Dişişleri Bakanı ile konuyu görüşeceğim. ABD'nin net bir karar verip, tavır koyması lazım.'' ifadelerini kullandı.

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