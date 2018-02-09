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10.02.2018 04:05

Çavuşoğlu: Çünkü Marksist, komünist, ateist...

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Çavuşoğlu: Çünkü Marksist, komünist, ateist...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen, 'Türkiye'nin dış politika vizyonu' konulu toplantıya katıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'na yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Çavuşoğlu, "YPG, Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderirken, gencecik çocukları eline silah vererek Türk askerinin karşısına, Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşmaya gönderirken hassasiyet göstermiyorsunuz, çünkü onlarla aynı Marksist, komünist, ateist ideolojiyi paylaşıyorsunuz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Peki ABD, YPG ile Rakka'ya girerken, oradaki siviller ölürken hassasiyetinizi neden gösteremediniz de şimdi Türkiye, kendine yönelik bir terör örgütünü yok ederken hassasiyet göstermeye çalışıyorsunuz? Hem de dünyada bu konuda en hassas ülkeye bu konuda hatırlatmalarda bulunuyorsunuz. Neden YPG, Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderirken, ellerinden evlerini, mülklerini alırken, gencecik çocukların eline silah vererek Türk askerinin karşısına, Özgür Suriye Ordusu'nun savaşmaya gönderirken hassasiyet göstermiyorsunuz çünkü onlarla aynı Marksist, komünist, ateist ideolojiyi paylaşıyorsunuz, ama Türkiye adım attığı zaman da değişik bahanelerle 'Bir an önce bitirin.' diye açıklamalar yapıyorsunuz. Biz yeri geldiği zaman bu gerçek yüzümüzü de, düşmanlarımız da, teröristlere de gösterdik gösteriyoruz.

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