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22.01.2018 20:15

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüştü

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Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Gabriel bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. 

Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya’nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Çavuşoğlu, "Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz. " demişti.

Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eliyle Türk çayı ikram etmişti.

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