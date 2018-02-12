Çatı davasında dikkat çeken Hulusi Akar kararı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemleriyle ilgili, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı 19 Şubat’ta tanık olarak dinlenmesi için çağırdı.
Mahkemenin tanık olarak çağırdığı listedeki isimler ve tarihler şöyle:
19 Şubat 2018
Hulusi Akar – Genelkurmay Başkanı
Salih Zeki Çolak - Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı
Yaşar Güler – Kara Kuvvetleri Komutanı
Hasan Küçükakyüz – Hava Kuvvetleri Komutanı
İhsan Uyar
21 Şubat 2018
Fahri Kasırga - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Abidin Ünal - Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı
Göksel Sevindik
Mikail Alıcı
Fikret Tayfur Erbilgin
Mehmet Özlü
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