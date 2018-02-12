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12.02.2018 17:40

Çatı davasında dikkat çeken Hulusi Akar kararı

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Çatı davasında dikkat çeken Hulusi Akar kararı
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı 19 Şubat’ta tanık olarak dinlenmesi için çağırdı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemleriyle ilgili, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı 19 Şubat’ta tanık olarak dinlenmesi için çağırdı.

Mahkemenin tanık olarak çağırdığı listedeki isimler ve tarihler şöyle:

19 Şubat 2018

Hulusi Akar – Genelkurmay Başkanı

Salih Zeki Çolak - Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı

Yaşar Güler – Kara Kuvvetleri Komutanı

Hasan Küçükakyüz – Hava Kuvvetleri Komutanı

İhsan Uyar

21 Şubat 2018

Fahri Kasırga - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Abidin Ünal - Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı

Göksel Sevindik

Mikail Alıcı

Fikret Tayfur Erbilgin

Mehmet Özlü

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