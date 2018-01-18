Cansel Elçin yapım şirketine dava açtı

Oyuncu Cansel Elçin, Endemol Shine şirketine dava açtı. Elçin, 210 bin lira alacağı olduğunu iddia etti.

“Dayan Yüreğim” dizisinde Ece Uslu ile başrolü paylaşan Cansel Elçin’in, Endemol Shine yapım şirketine 210 bin TL alacak davası açtığı öğrenildi. Elçin’in avukatı Ersan Taştekin’in açtığı dava sonrası İstanbul 8. İcra Müdürlüğü icra takibi başlattı.

Medyatava’nın haberine göre, Endemol Shine şirketi ise “Bizim böyle bir borcumuz yoktur” diyerek icra takibine itiraz etti. Bunun üzerine Elçin’in avukatı itirazın iptali için İstanbul Adliyesi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. “Dayan Yüreğim” dizisinin diğer başrol oyuncusu Ece Uslu da geçen yaz Endemol Shine şirketine kalan alacağı olan 75 bin TL için alacak davası açmıştı.

Uslu, haziran ayında mağdur olan diğer oyuncularla beraber, Endemol Shine şirketinin binasının önünde basın açıklaması da yapmıştı. Türkiye’de TV sektörüne yarışma programlarıyla adım atan yapım şirketi, astronomik ücretlerle oyuncuları transfer etmiş, peş peşe dizi ve sinema filmleri çekmiş ancak geçen yaz başında iflas ettiğini ilan etmişti. Ardından şirketle iş yapan birçok oyuncu, alacak davası için mahkemeye başvurmuştu.