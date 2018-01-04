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04.01.2018 16:40

Cannes Film Festivali'nin baş jürisi açıklandı

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Cannes Film Festivali'nin baş jürisi açıklandı
Cannes Film Festivali'nin baş jürisi cinsel saldırı olaylarına tepki gösteren Oscar ödüllü aktris Cate Blanchett oldu.

Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’nin bu yılki baş jürisi olarak Oscar ödüllü Avusturyalı aktris Cate Blanchett seçildi.

Blanchett, Hollywood’da gündeme gelen taciz ve cinsel saldırı olaylarına ilk tepki veren kadın oyunculardan biri olmuştu.

Birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan yapımcı Harvey Weistein’e ilişkin konuşan Blanchett, “İster film yapımcısı olsun ister ABD Başkanı, güç sahibi her erkek, kadınları işyerinde ya da başka bir yerde cinsel olarak korkutma, istismar etme ayrıcalığına sahip olduğunu düşünür. Bunlar, yaptıklarının hesabını vermeli” demişti.

Bu yıl 71'incisi düzenlenen festival 8 Mayıs’ta başlayacak.

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