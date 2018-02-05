Çankaya'nın parklarına bakım onarım

Çankaya Belediyesi bir yandan yeni parkları vatandaşların hizmetine sunarken bir yandan da parklardaki eksiklikleri gidererek bahara hazırlıyor.

Çankaya Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni parklarla vatandaşlara soluk alabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar kazandırırken parklarda kullanımdan kaynaklı oluşan olumsuzlukları da kurduğu Gezici Bakım Onarım ekipleri aracılığıyla çözüme kavuşturuyor.

Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği günden bu yana ilçeye 182 bin metrekare yeni park alanı kazandıran Çankaya Belediyesi, halen yapımı devam eden parklarla birlikte ilçeye 480 bin metrekarelik yeşil alan kazandırmanın çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçeye kazandırılan konsept parkların yanı sıra simge parklarıyla da Çankayalıların beğenisini kazanan parklarda vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, kurduğu Gezici Bakım Onarım ekibi ile parklarda yaşanan sorunlara anında müdahale ediyor.

Parklardaki çalışmaları yerinde bulan vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşullarında aileleriyle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.