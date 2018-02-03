  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
03.02.2018 15:55

Çankaya'dan sömestr hediyesi

»
Çankaya'dan sömestr hediyesi
Çankaya Belediyesi, Mimar Kemal Ortaokulu öğrencilerine sömestr hediyesi olarak okul bahçesine Bocce sahası yapıyor.

Çankaya Belediyesi bir yandan okullarda yenileme ve tadilat işlerine devam ederken bir yandan da okulların talep ve istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kökeni çok eskilere dayanan ve Türkiye’de 1990’lı yılların başında tanınmaya başlanan Bocce sporunu oynamak isteyen Mimar Kemal Ortaokulu öğrencilerinin taleplerini karşılıksız bırakmayan Çankaya Belediyesi, okul bahçesinde çalışmalara başladı.

Sömestr tatilinin ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek öğrencilere sürpriz yapan ve ilk iş olarak Bocce saha çizgilerini çizmekle başlayan ekipler, okulların açılmasıyla Bocce sahasını da öğrencilerin kullanımına hazır hale getirmek için kolları sıvadı.

Okul bahçelerine çeşitli sporların saha çizgilerini çizen ve böylelikle sporu öğrencilere sevdiren Çankaya Belediyesi ilk kez denedikleri Bocce sporu saha çizgilerini talep gelmesi halinde ilçedeki okullarda yaygınlaştıracak.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Zafer'e koşuyor03 Şubat 2018 Cumartesi 11:28
  • Hedef, her mahalleye bir Semt evi03 Şubat 2018 Cumartesi 09:59
  • Tarihi konakta yangın!03 Şubat 2018 Cumartesi 09:38
  • BUDO ve İDO seferleri iptal edildi03 Şubat 2018 Cumartesi 09:01
  • Karşıyaka ‘Bin Gülüş’ için tek yürek03 Şubat 2018 Cumartesi 08:32
  • Kemer Letonya’da tanıtılıyor03 Şubat 2018 Cumartesi 08:20
  • Özgür Mumcu Kent Kültür Söyleşilerine konuk oldu03 Şubat 2018 Cumartesi 08:16
  • Bodrum dünya turizm fuarlarında03 Şubat 2018 Cumartesi 08:12
  • Öykü ile geçen 16 yıl03 Şubat 2018 Cumartesi 08:09
  • Paylaştıkça yüz güldüren proje03 Şubat 2018 Cumartesi 08:07
    • FOTO GALERİ
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan yeni kareler
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan ilk kareler
    • İnanılmaz görüntü! El ve ayaklarından ağaç çıkıyor
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti