Çankaya'da Gençlik Şarkıları Yarışması

Çankaya Belediyesi, Müzik Eğitimcileri Derneği ile birlikte düzenlediği gençlik şarkıları yarışmasıyla, eğitim müziğine yeni eserlerin katılmasının önünü açıyor.

1 Mart 2018 tarihine kadar başvurulabilecek yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilmesinin yanı sıra, eserler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında seslendirilecek.

Çankaya Belediyesi, Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi ile düzenlediği “Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Yarışması” ile eğitim müziğine yeni eserlerin katılmasının önünü açıyor.

Konusunun “Yurt ve Atatürk Sevgisi”, “Başkent Ankara’nın ve Çankaya’nın tarihsel önemi” ve “Çevre Sorunları” olarak belirlendiği yarışmayla, müzik sanatına ilgi çekmek ve gençlik şarkılarının sayısını arttırmak amaçlanıyor. Bestelerin, lise ve üniversite öğrencileri yaş aralığının ilgisinin, beğenisinin ve ses sınırlarının dikkate alınarak yapılacağı yarışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları dahil olmak üzere tüm vatandaşlara açık.

KATILIM EN ÇOK İKİ YAPITLA

Besteciler, en çok iki yapıtla katılabileceği yarışmaya 1 Mart 2018 tarihine kadar elden ya da posta yoluyla Meşrutiyet Caddesi, Hatay Sokak Doğançay Apartmanı 5/10 adresinden başvurabilecek. Mart ayı içinde açıklanacak sonuçların ardından başarılı yapıtlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında seslendirilecek ve ödüller sahiplerine verilecek.

Birincinin 4 bin TL, ikincinin 2 bin 500 TL, üçüncünün ise bin 500 TL ödül kazanacağı yarışmada, ilk üç sırayı izleyen beş başarılı yapıt için de 500’er TL özendirme ödülü verilecek.