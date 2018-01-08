Çankaya'da 2017'de 27 park

Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana 54 yeni parkı Çankayalılara kazandırdı. Açılan bu parkların sadece 27’si 2017 yılında Çankayalıların hizmetine sunuldu.

Tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşayan Çankaya Belediyesi, 2014 Nisan ayında Başkan Alper Taşdelen’in mazbatayı aldığı günden itibaren 2016 sonuna kadar 27 yeni park açarak Çankaya’ya 198 bin metrekare yeşil alan kazandırdı. Yeşile ve doğaya olan yatırımlar 2017 yılında da artarak devam etti. Ankara’nın en yeşil ilçesi olma özelliğini yeni parklarıyla giderek perçinleyen Çankaya, 2017 yılında 17 yeni park açmanın yanı sıra 6 parkı da baştan aşağı yenileyerek halkın hizmetine sundu. Çankaya yine 2017 de 4 yeni parkın çalışmalarını da büyük ölçüde tamamlayarak bu alanda 27 gibi bir rakama ulaşıp büyük bir başarıya imza attı. Son bir yılda 208 bin metrekare yeşil alana kavuşan Çankaya, bitmek üzere olan 4 yeni parkın ardından 66 bin metrekare yeşil alana daha kavuşmuş olacak.

TOPLUMSAL DEĞERLERİN İSİMLERİ YAŞATILIYOR

Parklarında, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İsmet İnönü’nün adlarını yaşatan Çankaya Belediyesi, bilim, sanat, siyaset, basın ve spor dünyasına değer katanlar ile demokrasi şehitlerinin adlarını da parklarına vererek yeni nesillere aktarmayı sürdürdü. Daha önce en büyük parklarından Ahlatlıbel’in adını “Ahlatlıbel Atatürk Parkı” olarak değiştiren Çankaya Belediyesi, 2017 yılında açılan yeni parklara ise İsmet İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Aziz Sancar, Şenol Güneş, İlhan Cavcav, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Emin Çölaşan, Abdullah Baştürk, Hayrettin Karaca, Tayfun Talipoğlu, Alpaslan Işıklı, Fidel Castro, Ozancan Akkuş ve Kurtuluş Savaşı gibi toplumsal değerlerinin isimlerini verdi.