Çankaya binlerce sokak hayvanına dokundu

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2017’de bin 948 hayvanı sahiplendirdi, 14 bin 305 hayvana ise tedavi işlemi uyguladı.

Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarının popülasyonunu belirli bir dengede tutmak için yoğunluk verilen kısırlaştırma çalışmalarda sayı 3 bin 583’e ulaştı.

Sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı, kontrollü ve güvenilir uygulamalarıyla dikkat çeken Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılında yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı. Merkez yıl içerisinde bin 948 hayvana yeni yuva buldu. Çankaya Belediyesi sahiplendirme konusunda son 4 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Merkez, bir yıl içerisinde ise 14 bin 305 hayvana tedavi işlemi uyguladı. Açık yara muayenesinden deri hastalıklarına, kemoterapiden genel kontrole mevcut imkanlar dahilinde her türlü tedaviyi gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, 26 hayvana ise karantina altında tedavi işlemi uyguladı. Çalışmalar kapsamında 407 karma, 282 bronchin, 48 mantar aşısı yapan Belediye, 3 bin 81 hayvana ise kuduz aşısı uyguladı.

SAĞLIKLI YÖNTEMLE KISIRLAŞTIRMA

Çalışmalarında özellikle kısırlaştırmaya önem veren Çankaya Belediyesi, bu amaçla hem hayvanların sağlığını hem de popülasyonlarını belirli dengede tutmayı amaçlıyor. Yıl içerisinde 3 bin 583 hayvana tedavi işlemi uygulayan barınak çalışanları, kısırlaştırılan hayvanın hastalıklara karşı daha dirençli olduklarına da dikkat çekti. Çankaya Belediyesi, 2017 yılında kısırlaştırma konusunda Türkiye’de bir ilke de imza atarak ilk kez laparoskopik yöntemi uyguladı. Laparoskopik yöntem geleneksel kısırlaştırma yöntemine göre hayvanın daha acısız operasyon geçirmesini ve kısa sürede iyileşmesini sağlıyor.