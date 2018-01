Prof. Dr. Canan Karatay, ithal ete karşı olduğunu belirterek, "İthal olan her şeye karşıyım. Sadece ithal et değil, ithal olan her şey. Hepsinde ticari gelir var" dedi

Canan Karatay, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında, "İthal olan her şeye karşıyım. Sadece ithal et değil, ithal olan her şey. Hepsinde ticari gelir var. Vücut sağlıklı olmadıkça hiç bir şey düzelmez. Aşıydı, ilaçtı gerekirse yapılır. Ama hücreleriniz sağlıklı çalışmıyorsa işe yaramaz.Nereden gelirse gelsin ben ithale karşıyım" diye konuştu.