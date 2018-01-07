  • BIST 116.638
  • Altın 158,478
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
07.01.2018 18:35

Canan Karatay'dan botoksa alternatif öneri

»
Canan Karatay'dan botoksa alternatif öneri
Adana'da düzenlenen 11'inci Çukurova Kitap Fuarı'na gelen Prof. Dr. Karatay, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Yaşam Boyu Sağlık” konulu söyleşide konuştu.

Sağlıklı beslenmenin ipuçlarını veren Karatay, yağlı kuzu etinin istenilen miktarda tüketilebileceğini anlattı.Kelle paça yemeğinin de oldukça faydalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatay şöyle konuştu:

“Kelle paçayı bol bol yiyeceğiz. En doğal, en dengeli besin. Senelerce 'kolesterol yükseltiyor' diye yasaklandı. Ondan sonra da hastalıklar arttı. Bunlar vücudun ihtiyacı olan doğal protein, en doğal. Kollojen. Gidiyorlar botoks yaptırıyorlar. Kelle paça ye ihtiyacın kalmaz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çölyak, Boğaziçi Üniversitesi’nde ders oldu05 Ocak 2018 Cuma 10:20
  • Ruslara özgü kilo verme yöntemleri05 Ocak 2018 Cuma 09:44
  • Belediyelerde ‘En Yeşil Ofis’ araştırması sonuçları açıklandı05 Ocak 2018 Cuma 08:55
  • Dev şirket resmen açıkladı; Game of Thrones 8. sezon ne zaman?05 Ocak 2018 Cuma 01:33
  • Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor04 Ocak 2018 Perşembe 23:51
  • 100 liralık gözleme sacı hayatını değiştirdi04 Ocak 2018 Perşembe 13:48
  • Kimseyi inandıramıyor!04 Ocak 2018 Perşembe 13:25
  • İranlı psikolog hayalleri için ayakkabı ustası oldu04 Ocak 2018 Perşembe 09:43
  • Kadın cinayeti en çok o şehirde!04 Ocak 2018 Perşembe 09:33
  • Sürücüler dikkat! Dizelde yeni uygulama başladı03 Ocak 2018 Çarşamba 19:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti