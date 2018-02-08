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08.02.2018 05:50

Canan Karatay'a mahkemeden kötü haber

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Canan Karatay'a mahkemeden kötü haber
Prof. Dr. Canan Karatay’ın, geçici meslekten alıkoyma cezasının kaldırılması için yaptığı ve aleyhinde sonuçlanan kararın ardından, başvurduğu istinaf yolundan da olumsuz karar çıktı.

Canan Karatay, gebelikte şeker yüklemesi testiyle ilgili, “Bebeği zehirliyor” iddiasında bulunmuştu. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, soruşturma sonunda Karatay’ın “15 gün meslekten uzaklaştırılması” kararını vermişti. Karatay, Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış, ancak mahkeme davanın reddine karar vermişti. Karatay’ın avukatı bu kez yerel mahkeme kararının iptali için, 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurmuştu. Davanın geçtiğimiz ay, Karatay aleyhine sonuçlandığı ortaya çıktı. 

Gazetemize açıklama yapan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Avukatı Tahir Yahya İlhan, şöyle konuştu: “Hekimlerce gösteri mahiyetinde ve insanları allak bullak eden, bilimsel dayanaktan yoksun açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyoruz.”

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