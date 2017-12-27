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27.12.2017 03:15

Canan Karatay hakkında suç duyurusu

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Canan Karatay hakkında suç duyurusu
Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Aşıların içinde alüminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini yaratır” diyen Canan Karatay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, başvurusunda özetle şunları kaydetti: “Prof. Dr. Canan Karatay, Lüleburgaz’da katıldığı bir söyleşide, yazılı ve görsel basında grip aşısının tehlikeli olduğunu söyleyerek, ‘Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir’ şeklinde bilimsel gerçekliğe aykırı açıklamalarda bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu konuda uzman bir hekim olarak cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunma ihtiyacı hissetim.”

Aşıların içinde alüminyum ve cıva bulunduğunu öne süren farklı kişiler bulunduğunu da belirten Ceyhan daha önce yaptığı açıklamada, “Aşıyı reddeden aile sayısı 2011’de 183, 2013’te 913, 2015’te 5 bin 91, 2016’da ise 10 binin üzerine çıktı. Bunun neticesinde de bazı hastalıklarda artış gözlendiğini üzülerek izliyoruz. Kliniğimizde aşılanmadığı için pnömokok menenjitten ölen ve sakat kalan vakalar yanında, risk grubuna girdiği için grip aşısı olması gerekirken olmayan ve grip sonucu ölen ciddi sayıda vaka gözlemliyoruz” demişti. 

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