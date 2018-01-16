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16.01.2018 16:20

Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni açıklama: Noktayı koyacağım

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Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni açıklama: Noktayı koyacağım
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yeni bir açıklamada bulundu.

 CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında yapılan karalama kampanyalarının ardından yeni bir açıklama yaparak, "Noktayı koyacacak ve işimize bakacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı'nda "Bugün, daha önceki saatlerde konuşan Genel Başkan, bizim İstanbul İl Başkanımız ile ilgili bir sürü laflar etmiş. Korksun veya korkmasın İstanbul İl Başkanımız bugün onun cevabını verecek" sözleri sonrası gözlerin çevrildiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Canan Kaftancıoğlu yanıtı 

 

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

 

Kaftancıoğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Yarın 12.oo’de Büyük İstanbul yürüyüşünü başlatmak üzere Karaköy’de ki il binamızda bayrağı devralırken, hakkımda yürütülen karalama kampanyasına dair yapacağım basın açıklaması sonrası noktayı koyacak ve işimize bakacağız "


CHP İSTANBUL'DAN DEVİR-TESLİM DUYURUSU:

Öte yandan CHP İstanbul'dan gerçekleşecek devir-teslim törenine ilişkin şu duyuru yapıldı:

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul İl Başkanı seçilen Dr. Canan Kaftancıoğlu, 17 Ocak 2018 Çarşamba saat 12.00’de İstanbul İl Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle göreve başlayacak. CHP İstanbul İl eski Başkanı Cemal Canpolat’tan görevi devralacak Kaftancıoğlu, töreninin ardından -saat 13.00’te- hakkındaki iddialar ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirecek.

Tarih: 17 Ocak 2018 Çarşamba
Yer: CHP İstanbul İl Başkanlığı, Bereketzade Mah., Okçu Musa Cad. No:11, 34415 Şişhane/Beyoğlu
Devir Teslim Töreni Saat: 12.00
Basın Toplantısı: 13.00

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