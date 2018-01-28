Canan Kaftancıoğlu'ndan yandaşlara: Siz eğleşin...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, yandaş isimlerin eleştirilerine yanıt verdi.
Kaftancıoğlu, "İstanbul’u ilmik ilmik örerek yeniden halkımıza kazandırmak için değil twit atmak nefes almaya bile zaman bulamıyorken siz eğleşin biz çalışalım. Halkız, haklıyız, kazanacağız!" dedi.
İşte Canan Kaftancıoğlu'nun o paylaşımı:
Yandaş bakışı..Yazıyorum sorun, yazmıyorum yine sorun.Aslında sorun “anlamak gideni ve gelmekte olanı.” İstanbul’u ilmik ilmik örerek yeniden halkımıza kazandırmak için değil twit atmak nefes almaya bile zaman bulamıyorken siz eğleşin biz çalışalım. Halkız, haklıyız, kazanacağız!— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 28 Ocak 2018
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