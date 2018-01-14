  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
14.01.2018 15:00

Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk mesaj

»
Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk mesaj
CHP 36. Olağan İl Kongresinde 643 delegenin 325’inin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin ilk kadın İstanbul İl Başkanı seçildi.

Canan Kaftancıoğlu sonuçların açıklanmasının ardından sahnede bir konuşma yaptı.

KAFTANCIOĞLU: SÖYLEDEĞİMİZ ŞEYLERİ YAPACAĞIZ, YAPMAYACAĞIMIZ ŞEYLERİ SÖYLEMEYECEĞİZ

Kaftancıoğlu, "Biz olacağız demiştim, olduk. Beni örgütüm aday yaptı. Örgütümle kazanacağım demiştim, bu da oldu. İyi ki varsınız. Hepimiz çok çalıştık. Hepimiz çok yorulduk. Öncelikle başkanımız Cemal Canpolat ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz söylediğimiz şeyleri yapacağız. Yapmayacağımız şeyi de söylemeyeceğiz.Bu kongre salonundan el ele, kol kola hep birlikte çıkıp, AKP faşizmini yıkmaya gideceğiz. İnancınız ve güvenciniz için çok teşekkür ederim" dedi. 

Canan Kaftancıoğlu kimdir?

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canan Kaftancıoğlu kimdir?14 Ocak 2018 Pazar 01:07
  • Cemal Canpolat kimdir?14 Ocak 2018 Pazar 01:04
  • CHP İstanbul’da başkanlık yarışı: İşte listeler...13 Ocak 2018 Cumartesi 23:07
  • CHP İstanbul’da başkanlık yarışı: Listeler az sonra...13 Ocak 2018 Cumartesi 21:45
  • CHP'li Yarkadaş, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti13 Ocak 2018 Cumartesi 21:04
  • Erdoğan: "Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler"13 Ocak 2018 Cumartesi 20:46
  • Çakırözer: "AYM kararına direnmek, yargıya güveni ortadan kaldırır"13 Ocak 2018 Cumartesi 20:40
  • Kurtulmuş 'Gül aday olacak' iddialarına yanıt verdi13 Ocak 2018 Cumartesi 20:20
  • "Erdoğan gitsin, çömez Cumhuriyet'in başardıklarını öğrensin"13 Ocak 2018 Cumartesi 19:55
  • Cemal Canpolat: "CHP kimsesizlerin babasıdır"13 Ocak 2018 Cumartesi 18:35
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti