Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk mesaj

CHP 36. Olağan İl Kongresinde 643 delegenin 325’inin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin ilk kadın İstanbul İl Başkanı seçildi.

Canan Kaftancıoğlu sonuçların açıklanmasının ardından sahnede bir konuşma yaptı.

KAFTANCIOĞLU: SÖYLEDEĞİMİZ ŞEYLERİ YAPACAĞIZ, YAPMAYACAĞIMIZ ŞEYLERİ SÖYLEMEYECEĞİZ

Kaftancıoğlu, "Biz olacağız demiştim, olduk. Beni örgütüm aday yaptı. Örgütümle kazanacağım demiştim, bu da oldu. İyi ki varsınız. Hepimiz çok çalıştık. Hepimiz çok yorulduk. Öncelikle başkanımız Cemal Canpolat ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz söylediğimiz şeyleri yapacağız. Yapmayacağımız şeyi de söylemeyeceğiz.Bu kongre salonundan el ele, kol kola hep birlikte çıkıp, AKP faşizmini yıkmaya gideceğiz. İnancınız ve güvenciniz için çok teşekkür ederim" dedi.