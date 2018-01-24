Canan Kaftancıoğlu'na destek ziyareti

Toplumsal Bellek Platformu, mesnetsiz iddialarla hakkında soruşturma başlatılan ve iktidar tarafından hedef gösterilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

Platform üyeleri, yaptıkları açıklamada “ Canan Kaftancıoğlu'na yönelik yürütülen karalama

kampanyasının benzerlerini Ümit Kaftancıoğlu cinayeti öncesi yaşamıştık. Hedef onun şahsında demokrasi ve adalet değerlerini savunanlardır” dedi.

Yakınlarını siyasi cinayetlerde yitiren ailelerin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret etti.

CHP’nin 36. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul İl Başkanı seçilen CananKaftancıoğlu’nu tebrik eden platform üyeleri, göreve gelir gelmez siyasi iktidarın saldırılarının hedefi olan Kaftancıoğlu’na sahip çıktı. Toplumsal Bellek Platformu üyeleri Türkiye tarihinde birçok aydının, yazarın, siyasetçinin önce hedef gösterildiğini daha sonra da katledildiğini

hatırlatarak Kaftancıoğlu’na yönelik karalama kampanyalarından dolayı endişelerini paylaştı. Platform üyesi aileler, CHP’li İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptıkları basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz tarihinde yaşanan binleri aşkın siyasi cinayetin simge isimlerinin oluşturduğu ailelerin bir araya gelerek kurduğu Toplumsal Bellek Platformu, son günlerde üyelerinden birine yapılan talihsiz bir karalama

kampanyası ile karşı karşıya.

Yaklaşık bir haftadır Kaftancıoğlu Ailesine yönelen bu kampanya ne yazık ki çirkin ve ahlaksız bir saldırıya dönüşmüş

durumda. Toplumsal Bellek Platformu her zaman ülkemizin derin bir yarası niteliğindeki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve bir daha bu tarz öldürümlerin yaşanmaması için siyasetler üstü bir çizgide durmaya özen

göstermiştir.

Bize bu açıklamayı yapmayı mecbur kılan ise pek çok siyasi cinayette karşılaştığımız hedef gösterme, hatta linç etme girişimleriyle tırmanan gerilimdir. İnsanlık tarihini anlatan dersler, yakıp yıkma, yok etme

gibi olgularla dolu. Olaylar, olgular olarak ele alındığı sürece insana ilişkin duygular tarihten siliniyor, evlere düşen ateş görülmüyor. Kaybedilen canlar ve onların taşıdığı değerler yitip gidiyor. Oysa yaşanan öldürümlerin

ardından geniş ailemizde sonraki kuşakları bile alt üst edecek büyük acıyla kavrulmanın ne demek olduğunu en iyi biz biliyoruz. Hiçbir şeyin birinsanın kaybından daha önemli olmadığını deneyimleyerek öğrenmek zorunda kaldık.

Üstelik biz Canan Kaftancıoğlu'na yönelik yürütülen karalama kampanyasının benzerlerini daha önceden Ümit Kaftancıoğlu cinayeti öncesi yaşamıştık. Dini ya da milli hisleri ön plana sürerek benzer hedef gösterme pek çok değerlerimize karşı da yapılmıştı. Hangi birini sayalım da yanalım? Ahmet Taner Kışlalı'yı mı? Turan Dursun'u mu? Hrant Dink'i mi? Cevat Yurdakul'u mu?

Her türlü siyasi etikten uzak bu karalama kampanyasının hedefinin ne olduğunu iyi biliyoruz. Hedef Canan Kaftancıoğlu’nun şahsında demokrasi ve adalet değerlerini savunanlardır. Toplumda, adalete yönelik özlemi dile

getiren insanların bir araya gelmesinin en büyük korkuları olduğunu da gözlemliyoruz. Ücrete bağlı kalemlerin, kariyer peşinde koşan siyaset esnaflarının saldırıları karşısında durarak, bugün katledilişinin 25. Yılında Uğur Mumcu'nun cesareti önünde saygıyla eğiliyor ve Canan Kaftancıoğlu'nun yanında olacağımızı belirterek herkesi ona sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

CHP İstanbul İl Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmeye Toplumsal Bellek Platformu’ndan Maside Ocak, Abit Dursun, Meryem Göktepe, Suat Türkmen ve Ayçil Yurdakul katıldı. Platformda şu isimlerin aileleri yer alıyor:

Sebahattin Ali, Orhan Yavuz, Necdet Bulut, Akın Özdemir, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Sevinç Özgüner, Mehmet Zeki Tekiner, İlhan Erdost, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye

Üçok, Uğur Mumcu, Musa Anter, Nesimi Çimen, Behçet Aysan, Metin Altıok, Yusuf Ekinci, Yasemin Cebenoyan, Onat Kutlar, Hasan Ocak, Metin Göktepe, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink.