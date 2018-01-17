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17.01.2018 17:00

Canan Kaftancıoğlu'na Antalya'dan destek

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Canan Kaftancıoğlu'na Antalya'dan destek
CHP Antalya Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, eleştirilerin hedefi olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında olduklarını söyledi.

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, (DHA)- Antalya CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı seçimi, 20 Ocak Cumartesi günü Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Nilüfer Deveci, yeniden aday olduğunu açıkladı.

Adaylığını, ilçelerin kadın kolları başkanlarının katıldığı toplantıyla açıklayan Deveci, geçen iki yıllık sürede özellikle kadına ve çocuklara yönelik baskılarla mücadele ettiklerini söyledi. Yeni dönemde Atatürk'ün kadınlara bıraktığı haklar için mücadeleye devam edeceklerini belirten Deveci, kadınların ülkenin her sürecinde var olmaya devam edeceğini ve elini, yüreğini, gövdesini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

'KAFTANCIOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR'

İktidarı değiştirmek için çabalayacaklarını dile getiren Deveci, ilk hedeflerinin yerelde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak olduğunu söyledi. Kadınların güçlü olduğunu ve kazanacağını kaydeden Deveci, son günlerde eleştirilen CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi.

Deveci, "Tek ses ve tek yürek yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizde büyük değişim yaşanıyor. AKP baskısının en yoğun olduğu 5 ilde, CHP'de 5 kadın il başkanı seçildi. Kadınların yönetici olmasından rahatsız olanlar var. AKP bu değişimden rahatsız. Kaftancıoğlu için de aleyhte propaganda yürütülüyor. Kaftancıoğlu yalnız değildir, arkasındayız. AKP düşünsün, kadınlar geliyor. Onlar eve kapatmaya çalıştığı sürece kadınlar isyan ediyor" diye konuştu.

KUMBUL'DAN BÜYÜKŞEHİR ELEŞTİRİSİ

Toplantıya katılan CHP'nin yeni İl Başkanı Ahmet Kumbul da kadın yönetiminin Antalya'da başarılı bir dönem geçirdiğini söyledi. Kumbul, "Önümüzde daha zorlu bir süreç var ama el birliği ile altından kalkacağız. Bu ülke yönetilemiyor, bu karanlığa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Kentimiz de yönetilemiyor. Kentin arazileri ticarileştiriyor. Belediyecilik anlayışı ranta dayalı. Bu anlayışı değiştirmek için 2019'daki seçimleri kazanacağız" dedi.

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