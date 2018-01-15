Canan Kaftancıoğlu: Saray kaybedecek halk kazanacak

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen ve hakkında soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saray kaybedecek halk kazanacak. Biz halkız, halkın partisiyiz" dedi.
Şu paylaşımda bulundu:
Yine bir doktor olarak söylüyorum. “Korkunun ecele faydası yok” Saray kaybedecek halk kazanacak. Biz halkız, halkın partisiyiz #saraykaybedecek pic.twitter.com/NNzw1NNKro— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnn) 15 Ocak 2018
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