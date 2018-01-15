Canan Kaftancıoğlu: Saray kaybedecek halk kazanacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saray kaybedecek halk kazanacak. Biz halkız, halkın partisiyiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen ve hakkında soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saray kaybedecek halk kazanacak. Biz halkız, halkın partisiyiz" dedi.

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